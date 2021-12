Sorteio da Copa ocorre nesta sexta; A TARDE fará tempo real

A Bahia será o centro das atenções do mundo do futebol nesta sexta-feira, 6, quando a Costa do Sauipe recebe o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

O Portal A TARDE fará o tempo real do sorteio, a partir das 12h30 (horário da Bahia), destacando os principais momentos do evento, além de contar com os comentários do jornalista de A TARDE Moysés Suzart.

"Sinto que a expectativa em relação a Copa começa justamente quando há a formação dos grupos: quem vai enfrentar quem, qual é o grupo da Morte. Começa aquela sensação de ansiedade em saber quem vai jogar contra o Brasil, se a Itália ou outra seleção campeã do mundo vai cair em um grupo difícil", diz o jornalista.

Na cobertura do tempo real de A TARDE, Moysés pretende, além de comentar sobre o sorteio dos grupos e avaliar quem deu sorte ou azar, também trazer curiosidades sobre os futuros confrontos, em especial dos adversários da Seleção Brasileira.

"Vou trazer informações sobre as seleções: se já enfrentaram o Brasil em outra Copa, se há alguma particularidade nesse confronto. E também comentar sobre algumas histórias de outros jogos que teremos definidos para a primeira fase do Mundial".

Como jornalista, Moysés trabalha na editoria de esportes de A TARDE desde 2005, acompanhou as Copas de 2006 e 2010 com olhar mais profissional. No entanto, sua paixão pelo Mundial realizado de quatro em quatro anos vem desde pequeno.

"Desde criança, sempre gostei de comprar tudo que via relacionado ao Mundial. Ainda tenho o hábito de guardar algumas coisas das últimas copas. Álbum de figurinhas mesmo é algo que toda Copa é sagrado comprar e completar".

adblock ativo