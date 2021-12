Sorteio da Copa do Mundo terá Olodum, Margareth e Emicida

A Fifa anunciou nesta quarta-feira mais alguns detalhes do sorteio que definirá as chaves da Copa do Mundo do próximo ano, no Brasil. Faltando um mês para o evento, a ser realizado na Costa do Sauipe, a entidade divulgou que o sorteio terá as participações do grupo de percussão Olodum, da cantora Margareth Menezes, uma das principais cantoras do Carnaval da Bahia, e do rapper Emicida, de São Paulo. Os shows serão inspirados no slogan "Juntos num só ritmo".

Nas semanas anteriores, a Fifa já havia anunciado a presença de representantes das seleções campeãs mundiais no sorteio, entre eles Zinedine Zidane e o uruguaio Alcides Ghiggia, dois dos maiores algozes do Brasil na história das Copas. O país anfitrião será representado pelo ex-jogador Cafu.

A cantora baiana Margareth Menezes estará no sorteio da Copa do Mundo de 2014

De acordo com a Fifa, o sorteio da Copa será transmitido para 193 países e contará com a participação de 1300 convidados e 2000 representantes da imprensa, além de dirigentes, técnicos e representantes das delegações de todos os 31 países visitantes. O evento do dia 6 de dezembro vai definir as oito chaves do Mundial e a ordem dos jogos. A Copa será realizada entre 12 de junho e 13 de julho de 2014.

Com transmissão ao vivo, o sorteio terá duração de 90 minutos e será conduzido pelo secretário-geral da FIFA, Jérôme Valcke. Ele contará com a ajuda dos representantes de cada uma das oito seleções que já faturaram o título da Copa. Novos detalhes sobre a realização do sorteio serão divulgados somente no dia 3 de dezembro, após reunião do Comitê Organizador da Copa.

