Sorteio da Copa deixa legado na Costa do Sauípe

Do meio dos coqueirais do complexo hoteleiro da Costa do Sauípe surge uma enorme estrutura branca, que, por um instante de distração, pode até ser confundida com as dunas do entorno.

A moderna 'Pirâmide do Egito' (com outra forma geométrica, não identificada) é o palco onde, na próxima sexta-feira, serão definidos os primeiros confrontos da maior competição de futebol do planeta: a Copa do Mundo de 2014.

Mas a tenda principal do evento, com 9.000 m² de área e capacidade para 3 mil pessoas, é um espaço móvel que deixará de existir depois de as bolinhas rolarem e separarem as seleções em oito grupos.

No entanto, o Final Draw também deixa legado para a Bahia, que teve sua escolha comemorada pelo secretário estadual da Copa, Ney Campello. "Agradeço à Fifa pela sensibilidade de fazer um Mundial distributivo. O fato de a Bahia sediar este evento prova que a Copa não será Sul e do Sudeste", afirmou na última segunda-feira, 2, em coletiva realizada antes do tour para a imprensa nas instalações do evento.

Foi o próprio quem revelou que, ao lado da estrutura temporária - que custou, junto com centro de mídia, tendas secundárias e área de exposições comerciais, R$ 26,5 milhões, sendo R$ 6,4 milhões investidos pelo próprio governo do estado -, foi construída a Arena Sauípe.

Esta, pensada previamente como legado, exigiu investimento de R$ 14,3 milhões da empresa Previ, que diz já ter conseguido receita de R$ 25,3 milhões entre eventos realizados e previstos. "Desta forma, a Bahia passa a operar no turismo de eventos. Não tínhamos equipamento para shows internacionais. Agora, temos a Arena Sauípe, com capacidade para 3.500 pessoas sentadas e 6.000 em pé, além da Fonte Nova, para 60 mil", disse Campello.

Além do espaço, que fica ao lado da tenda do sorteio, o secretário falou sobre outros tipos de legado: "Já contratamos uma empresa para avaliar o impacto do Final Draw na Bahia, mas sei que o evento proporcionará projeção à imagem do estado. Quanto gastaríamos para fazer uma campanha que divulgasse assim nossa marca?".

Turismo e emprego - O secretário vibrou com os nove voos internacionais novos que Salvador passou a ter por conta dos eventos relativos à Copa e disse que a Bahia está "se inserindo no mercado turístico mundial". Ele falou também sobre empregos: "Foram criados 1.000 temporários e oferecemos qualificação para 2.000 pessoas, metade delas moradoras de cidades vizinhas, como Mata de São João e Camaçari".

Completou revelando que o Barradão, escolhido como centro de treinamentos para o Mundial, deverá ficar fechado no primeiro semestre. Em compensação, ganhará melhorias, como novos sistemas de drenagem e irrigação, além da climatização dos vestiários.

