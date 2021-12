Solícitos, atletas brasileiros fazem alegria de fãs

Depois de a Seleção chegar ao hotel Brasília Palace, no fim da noite de sábado, 21, sem dar muita bola para os cerca de 500 fãs que se amontoavam por lá, dois jogadores fizeram a alegria dos mais insistentes ontem.



Campeões, os tietes brasilienses superaram a histeria dos torcedores de São Paulo e Fortaleza, outras cidades por onde a delegação canarinho passou durante o Mundial. E tiveram seu esforço recompensado.



O primeiro a aparecer, ainda pela manhã, para atender os fãs foi o goleiro Júlio César, que, durante meia-hora, tirou fotos e deu autógrafos. As amigas Giulia, 14, Júlia, 15, e Luiza, 15, aproveitaram. Ganharam assinaturas em bandeiras e camisas, além de terem saído em selfie tirada pelo próprio jogador.



Mas o camisa 12, apesar de querido, não seria capaz de satisfazer por completo a sede adolescente das assanhadas meninas. "Quero ver David Luiz! Ele é lindo, humilde, carismático... falei com tia Rê (Dona Regina, mãe do atleta, que foi visitar o filho na concentração) que ela vai ser minha sogra!", contou, empolgada, Júlia.



Giulia preferia Oscar, mas a maioria das presentes tinha preferência pelo cabeludão revelado pelo Vitória, que ganhava de longe até do megatietado Neymar. E o sempre simpático David fez jus ao carinho recebido. Assim como Júlio, quebrou o protocolo e, por volta das 15h, se aproximou da grade para provocar um grande tumulto e diferentes emoções. Feições de alegria e de choro eram facilmente vistas durante os 40 minutos em que o beque tirou selfies e distribuiu assinaturas às fãs.



Sorte de uns...



Algumas lágrimas eram de felicidade. Outras, de tristeza. Luiza, que chegou à porta do hotel às 9 da manhã acompanhada de Giulia e Júlia, não conseguiu ver o ídolo de perto e caiu no choro. "Ela passou mal. É claustrofóbica e nós também só dividimos um pacote de biscoito em todo o tempo em que estivemos aqui", explicou Júlia, que teve de se afastar da aglomeração com as amigas.



As irmãs Ana Catarina, 17, e Giovanna, 14, apesar de terem chegado depois, às 10h, tiveram melhor sorte. Comemoraram muito a selfie e os autógrafos de David Luiz. "Ele é simpático demais. E só ficava falando pra gente ter calma", afirmou Ana Catarina, enquanto bebia um gole de água para tentar relaxar. "Mas não dá. Estamos elétricas! Foi um dia inesquecível", completou Giovanna.



Após tanto rebuliço, era hora de descansar? Nada disso! As meninas ainda iriam ao treino fechado da Seleção para outra tentativa de contato e, mais tarde, iniciariam a concentração para o jogo de hoje. Recado para quem for ficar perto delas na hora do embate: Prepare os ouvidos.

