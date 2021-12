Soldados e equipamentos chegam para a Copa das Confederações

Carros de combate, ambulâncias, cães farejadores, equipamentos de defesa nuclear, química, biológica e radiológica (NQBR) e de comunicações, oriundos do Rio de Janeiro, desembarcaram nesta quinta-feira, 6, em Salvador, para reforçar as ações de defesa durantre a Copa das Confederações.

Equipamento foi transportado pelo navio de desembarque "Almirante Saboia". Vieram também mais de cem militares do Batalhão de Engenharia, do Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais (Batalhão Tonelero) e do Grupamento de Mergulhadores de Combate (GruMeC).

Soldados e equipamentos participarão de ações de defesa NQBR e de contraterrorismo. Os cães farejadores do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil são treinados para identificar explosivos e já estão integrados ao grupo que vai compor o esquema de segurança dos eventos da Copa.

