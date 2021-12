Sob forte escolta, seleção do Taiti chega ao Brasil

Dez dias antes de sua estreia na Copa das Confederações, a delegação do Taiti já está na cidade onde fará sua primeira partida na competição. Os estreantes no torneio, que jogarão no Mineirão contra a Nigéria no próximo dia 17, desembarcaram às 0h50 desta sexta-feira no Aeroporto de Confins, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A chegada ocorreu cerca de uma hora e meia após o previsto, já que houve atraso para a partida dos taitianos do aeroporto de Santiago (Chile). Ao sair do avião, a comitiva foi recebida por forte esquema policial, que escoltou o ônibus que buscou atletas, comissão técnica e dirigentes ainda na pista de pouso.

Após sair do aeroporto, os taitianos continuaram protegidos pelos oficiais, que acompanharam o grupo até o hotel onde estão hospedados, na região da Pampulha, Zona Norte da capital mineira.

Feliz com a chegada ao Brasil, o treinador Eddy Etaeta ressaltou a importância da competição para o esporte do seu país. "A disputa da Copa das Confederações é o maior momento da história do futebol do Taiti", afirma. "Quero contar com a torcida dos brasileiros e também espero estar em seus corações", afirma o comandante da seleção que ocupa a 138ª posição do ranking da Fifa.

Presente na cidade dias antes de 12 de junho - data estipulada pela Fifa para a chegada das delegações ao Brasil -, a equipe treinará durante seis dias no CT Lana Drumond, do América Mineiro.

As atividades, que já começam nesta sexta-feira, incluem treinamentos e um amistoso contra a equipe anfitriã, que será disputado no dia seguinte ao princípio dos trabalhos em solo brasileiro.

A partir do início oficial dos preparativos, os taitianos continuarão a se condicionar para a competição no SESC Venda Nova, que - junto com o Estádio Independência - foram os locais designados pela Fifa para receber os treinamentos das seleções que atuarão em Belo Horizonte.

Taiti e Nigéria estão no Grupo B da Copa das Confederações, que também conta com Espanha e Uruguai.

adblock ativo