Site vaza foto de suposta bola da final da Copa do Mundo

O site norte-americano Footy Headlines divulgou nesta segunda-feira, 17, a foto da suposta bola que será utilizada na final da Copa do Mundo do Brasil. A "redonda" é diferente da Brazuca, bola oficial do Mundial. O colorido da Brazuca dá lugar aos detalhes em dourado. A semelhança entre elas são o modelo de gomos e disposição dos desenhos.

