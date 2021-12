Site relata briga de atletas da Grécia em treino

O site grego Sport24 disse que o zagueiro Maniatis e o meia Tzavellas trocaram ofensas durante o treino, mas sem chegar às vias de fato. Tudo começou quando o zagueiro cobrou mais atenção do meia. Os dois atuam em times rivais, Maniatis no Olympiacos e Tzavellas no Paok. Maniatis chegou a pedir dispensa, mas foi convencido a voltar atrás.





