Sindicatos protestam contra Catar e trabalho temporário

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) e o Sindicato dos hotéis e pousadas de Salvador e região (Sindhotéis) protestaram na entrada do resort que recebe nesta sexta-feira, 6, o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo, na Costa do Sauipe, na Bahia.

Apesar da maioria dos protestos normalmente ser destinado a realização da Copa no Brasil em 2014, o principal pauta da Cut, desta vez, era outra: as condições de trabalho nos estádios do Catar, que receberá a Copa do Mundo de 2022.

"Também protestamos contra a falta de um legado da Copa do Mundo, especialmente para a classe trabalhadora. Mas hoje nosso protesto maior é contra as condições de trabalho nas construções do estádios no Catar. Queremos que votem para que seja escolhida uma nova sede", disse o presidenta da Cut Bahia, Cedro Silva.

Já o Sindhotéis chama a atenção especialmente para os quase 1200 trabalhadores temporários contratados para o sorteio. Segundo o Sindhotéis, não estão sendo respeitados os seus direitos trabalhistas, como a falta de pagamento de alimentação, atrasos de salários, além de péssimas condições nos alojamentos.

A manifestação, pacífica, é vista por aqueles que chegam ao local do sorteio, mas não atrapalha a entrada das autoridades e celebridades em Sauipe.

adblock ativo