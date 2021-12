Simpsons volta para o Brasil para jogo da Copa

Os Simpsons voltaram para o Brasil depois de 12 anos. O episódio que mostra a viagem da família de Homer foi exibida neste domingo, 30, nos Estados Unidos. Os Simpsons participam de uma partida na Arena Corinthians, que será palco da abertura da Copa do Mundo, no dia 12 de junho. Mas ao invés de Brasil e Croácia, duelo previsto na programação oficial da Fifa, a seleção canarinho enfrenta a Holanda, equipe que eliminou os brasileiros nas quartas de final do último Mundial.

O árbitro do jogo é Homer, que inclusive é assediado por apostadores para manipular o resultado da partida. Os produtores do programa também fazem outras brincadeiras. Um jogador do Brasil se joga no gramado depois de cumprimentar o companheiro. Só não se sabe se é uma referência a Neymar, famoso por "fingir" faltas.

O jogo também tem uma freira que samba e depois fica de biquíni e um narrador incontrolável (será Galvão Bueno?).

