Show carnavalesco de 20 minutos abre Copa das Confederações

A Copa das Confederações teve uma cerimônia de abertura simples e bonita, na tarde deste sábado, no Estádio Nacional de Brasília. Criada pelo celebrado carnavalesco Paulo Barros, a festa exaltou as oito seleções participantes da competição e durou cerca de 20 minutos, antes do jogo entre Brasil e Japão, marcado para começar às 16 horas.



Com a participação de 2,8 mil voluntários, a cerimônia de abertura começou 1 hora e 30 minutos antes do jogo. Famoso pelos desfiles ousados e grandiosos da escola Unidos da Tijuca no carnaval do Rio, Paulo Barros não usou pirotecnia na festa deste sábado. Optou por danças, mosaicos e coreografias especiais para apresentar o torneio.

<GALERIA ID=18383/>



Paulo Barros revelou também preocupação de não estragar o gramado antes do jogo - por isso mesmo, uma manta protetora foi colocada no campo para a cerimônia de abertura. A festa começou com um grande mosaico humano, que formava palavras em português e inglês, passando principalmente a seguinte mensagem: "O sonho começa agora".

Depois, dançarinos formaram no gramado um grande mapa do Brasil, mostrando até mesmo o mar do extenso litoral brasileiro. Na sequência, entraram representantes dos oito países participantes, que foram se apresentando alternadamente. Por fim, um mosaico montou um campo de futebol, encoberto pela bandeira oficial da Copa das Confederações.

