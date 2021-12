Os estrangeiros Shakira, Carlos Santana e Wyclef Jean, ao lado dos brasileiros Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e Alexandre Pires serão as armas da Fifa para tentar apagar o fiasco da cerimônia de abertura da Copa do Mundo.

Eles vão se apresentar no encerramento do Mundial, dia 13 de julho no Maracanã, antes da última partida.

Santana, Wycleaf Jean e Alexandre Pires vão interpretar "Dar Um Jeito", música escolhida pela entidade máxima do futebol como hino oficial do torneio. Depois, Shakira vai cantar "La La La" ao lado de Carlinhos Brown.

Ao final, Alexandre Pires vai tentar levantar o público ao lado de Ivete Sangalo, com uma compilação de vários sucessos da música brasileira.

Pedro Craveiro | Folhapress Shakira, Ivete e Brown cantam na festa de encerramento

