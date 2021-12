Sete são poupados na seleção e só trabalham na piscina

A Seleção Brasileira realiza o seu primeiro treinamento após a vitória por 4 a 0 sobre o Panamá, terça-feira, 3, em amistoso disputado no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, sem sete jogadores. A comissão técnica optou por deixar fora da atividade desta quarta-feira os zagueiros David Luiz e Dante, o lateral-esquerdo Marcelo, o volante Luiz Gustavo, o meia Oscar e os atacantes Hulk e Neymar.

Dante, Luiz Gustavo, Hulk e Neymar foram os quatro jogadores de linha que aturaram durante os 90 minutos da partida de terça, enquanto Marcelo, que participou da conquista do título da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, e Oscar e David Luiz tiveram uma temporada bastante desgastante no futebol europeu.

A decisão de poupar sete jogadores desse trabalho não surpreende e fará com que a Seleção Brasileira só treine completa mesmo nesta sexta, 6, quando a equipe realizará um treino pela manhã, às 9h30, em atividade que antecede nova viagem, dessa vez para São Paulo, local do amistoso de sexta contra a Sérvia.

Assim, a comissão técnica optou por poupá-los da atividade desta quarta, 4. E eles ficaram na piscina da Granja Comary realizando trabalhos regenerativos. Em compensação, o zagueiro Thiago Silva e os volantes Paulinho e Fernandinho, que foram poupados da partida em Goiânia e ficaram em Teresópolis realizando trabalhos físicos, iniciaram a atividade normalmente.

O trabalho desta quarta é o primeiro da Seleção Brasileira na preparação para o amistoso com a Sérvia, sexta, no Estádio do Morumbi, em São Paulo, o último teste da equipe antes da partida de abertura da Copa do Mundo, no dia 12 de junho, quando a seleção brasileira vai enfrentar a Croácia, no Itaquerão, também na capital paulista.

