Serviços de aeroportos podem ser avaliados até esta sexta

Os usuários de transporte aéreo têm até o fim do dia desta sexta-feira, 5, para avaliar os serviços dos aeroportos durante a Copa das Confederações. Os terminais e as equipes mais bem votados receberão o Prêmio Boa Viagem, inédito no país.

Estão em análise os aeroportos internacionais das cidades-sede dos jogos: Brasília, Salvador, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além de Guarulhos, em São Paulo, por onde passam as principais conexões de voos.

A avaliação pode ser feita no site www.portalboaviagem.com.br. No portal, os passageiros podem dar notas de 1 a 5 aos serviços de informação e apoio ao turista e às condições de acessibilidade do aeroporto.

Além da pesquisa pela internet, foram feitas entrevistas pessoais com mais de 2 mil passageiros nesses sete aeroportos, que avaliaram mais seis quesitos: check in, restituição de bagagem, inspeção de segurança (raio-x), controle migratório, alfândega e ambiente aeroportuário. Cada item terá um vencedor e aquele com os melhores indicadores levará o prêmio de melhor aeroporto.

O Prêmio Boa Viagem é uma iniciativa da Secretaria de Aviação Civil, do Instituto Brasileiro do Turismo (Embratur) e da Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias (Conaero). O objetivo é divulgar as instalações e as equipes que mais se destacarem no atendimento ao público. A premiação será no dia 6 de agosto, em Brasília.

