Sérvia enfrenta a Suíça e sonha com vaga antecipada

A Sérvia quer conquistar na sexta-feira, 22, em Kaliningrado (15h00 de Brasília) os três pontos que classificariam o país para as oitavas de final, contra a Suíça, equipe que surpreendeu ao empatar na estreia com o Brasil (1-1).

Os sérvios derrotaram a Costa Rica por 1 a 0 na primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo da Rússia, com um belo gol de falta de Aleksandar Kolarov, e lideram a chave.

O técnico Mladen Krstajic deseja conter a euforia de seus comandados e da torcida.

"Os três pontos eram importantes, mas não está acabado. A partida contra a Suíça será tão ou mais importante que esta", declarou após o jogo de estreia.

Uma vitória contra os suíços garante a vaga da Sérvia às oitavas de final, antes mesmo do jogo da terceira rodada contra o Brasil.

Preparados para tudo

Os sérvios venceram a primeira partida com maior posse de bola que os costa-riquenhos, mas o cenário pode mudar contra os suíços, que seguraram Neymar e companhia, com direito a muitas faltas, na estreia.

"Devemos estar preparados para tudo, futebol e não futebol. Sim, jogaram duro, fizeram muitas faltas em Neymar", afirmou o auxiliar técnico sérvio, Ljubisa Rankovic.

"Não será fácil, são bons, mas nós nos concentramos no nosso lado. Sabemos o que a vitória pode representar e pensamos positivamente", disse Rankovic, cuja seleção aspira chegar às oitavas de final de uma Copa pela primeira vez como nação independente.

O técnico Mladen Krstajic poderá contar com a força máxima no confronto de sexta-feira.

Na Suíça, após o ótimo resultado contra o Brasil, a equipe deseja uma vitória que deixará o país muito próximo das oitavas, antes da partida contra a Costa Rica na última rodada da primeira fase.

Os suíços não escondem que chegam à segunda rodada com o moral elevado.

"Temos que continuar assim. Como fizemos contra o Brasil e contra a Espanha (1-1 em amistoso no dia 3 de junho), disse zagueiro Manuel Akanji.

"Nosso primeiro jogo foi convincente, agora temos que confirmar a disposição com a confiança que nos estimula", completou.

A Suíça precisa pontuar para manter as esperanças de avançar à próxima fase.

Tudo indica que a Suíça vai manter o estilo sólido na defesa, para tentar aproveitar os contra-ataques.

Durante a semana, o meia Valon Behrami, que sofreu uma contratura muscular contra o Brasil, foi considerado dúvida para o confronto com a Sérvia, mas o departamento médico da Suíça confirmou a presença do veterano na partida de Kaliningrado.

