Ser negro permite saída de Balotelli em SSA, diz técnico

Mario Balotelli foi o único jogador a burlar a recomendação dada por autoridades locais à delegação italiana para não deixar o hotel em Salvador a passeio, apenas para atividades oficiais, devido às manifestações que vem acontecendo em Salvador e no Brasil.

Questionado do motivo para este acontecimento, o técnico Cesare Prandelli fez uma 'brincadeira' um tanto sem graça: declarou que pelo fato do jogador ser negro, não haveria problema em sua saída.

"O Balotelli é o único que tem uma cor diferente da nossa. Por isso, é o único permitido".

Percebendo que a frase causou certo mal-estar em parte da imprensa presente à coletiva nesta sexta-feira, 21, em Salvador, Prandelli tentou se redimir da gafe.

"O que eu disse sobre a cor da pele de Balotelli foi uma brincadeira. Pelo fato dele ser negro, é natural que queira estar junto com as pessoas daqui. É uma coisa boa para ele. Essa decisão de sair do hotel partiu unicamente do Balotelli. E pode ser uma coisa enriquecedora para ele perceber que existem outras pessoas com outros problemas, isso pode ajuda-lo".

