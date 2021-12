Seminário debate investimentos públicos na Copa de 2014

O Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador, localizado na Praça Thomé de Souza, sediará nesta quinta-feira, 21, o seminário "Transparência na Copa 2014 em Salvador - como será este jogo?", que visa criar espaços de diálogo e debater sobre a transparência nos investimentos públicos em infraestrutura nas cidades que vão receber jogos da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016.

A programação, que tem início previsto às 13h30, contará com palestras ministradas por representantes de órgão estatais e organizações não governamentais, além de pesquisadores do assunto. O seminário será aberto ao público, mas é necessário realizar uma inscrição pelo site da empresa que promove o evento.

Os debates serão divididos em dois blocos. O primeiro terá como mediador o antropólogo Ordep Serra, e terá como tema a 'Transparência Pública e o Direito à Informação nas cidades-sede da Copa de 2014'.

A segunda parte terá como tema a 'Participação Social e o Direito à Informação no contexto Salvador Copa 2014', que será mediada pelo coordenador do Núcleo de Ações de Prevenção da Controladoria Regional da União na Bahia, Romualdo Anselmo dos Santos.

Entre as autoridades que participarão das mesas de debate, estão o ouvidor geral do Município de Salvador, Humberto Viana; o secretário do Escritório Municipal da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, Isaac Edington; os vereadores Everaldo Augusto e Aladilce Souza (ambos do PC do B).

adblock ativo