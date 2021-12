Sem Paulinho, Seleção faz coletivo em Teresópolis

A seleção brasileira realizou na manhã deste domingo, 1º, o seu último treinamento antes da viagem para Goiânia, onde vai fazer amistoso com o Panamá, na terça-feira, 3. E o coletivo teve um jogador ausente, o volante Paulinho, que acabou sendo substituído no time titular por Hernanes.

Entre os presentes ao coletivo estava o meia-atacante Bernard, que deixou o coletivo de sábado antes do final, em razão das dores provocadas por uma pancada no tornozelo direito. O jogador do Shakhtar Donetsk iniciou a atividade entre os reservas neste domingo.

Mais uma vez, o zagueiro Thiago Silva começou o coletivo entre os suplentes. O capitão da seleção brasileira teve, novamente, a sua vaga ocupada por Dante, que deverá ser formada por ele e David Luiz no amistoso com o Panamá, pois Felipão já adiantou que Thiago Silva será poupado e não participará do duelo no Estádio Serra Dourada.

Assim, o time titular da seleção brasileira começou o coletivo com a seguinte escalação: Julio Cesar; Daniel Alves, Dante e Marcelo; Luiz Gustavo, Hernanes e Oscar; Hulk, Neymar e Fred. Com a ausência de Paulinho, o time reserva foi completado por Anselmo Sbragia, auxiliar de preparação física da seleção brasileira.

Antes do início da atividade, Felipão deu autógrafos e tirou fotos com os convidados dos patrocinadores que acompanharam o treinamento na Granja Comary. E entre os presentes na arquibancada do local estava a atriz Bruna Marquezine, namorada do atacante Neymar.

O amistoso com o Panamá será o primeiro do Brasil na preparação para a Copa do Mundo. A seleção abrirá o torneio no dia 12 de junho, quando vai enfrentar a Croácia, no Itaquerão, em São Paulo.

