Sem Oscar, Felipão testa Willian em treino tático

Sem o meia Oscar, liberado para acompanhar o nascimento da sua primeira filha, Julia, o técnico Luiz Felipe Scolari comandou na manhã desta quinta-feira, 5, o último treinamento da Seleção Brasileira antes do amistoso contra a Sérvia, sexta-feira, 6, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Na Granja Comary, os jogadores fizeram um trabalho tático em campo reduzido, com o meia William sendo testado na vaga de Oscar.

O time titular também contou com os retornos do zagueiro Thiago Silva e do volante Paulinho. Os dois jogadores foram poupados do amistoso de terça contra o Panamá, vencido por 4 a 0, na última segunda, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Eles permaneceram em Teresópolis, onde realizaram trabalhos específicos, mas agora estão de volta ao time e devem ser titulares no amistoso com a Sérvia.

Assim, a equipe principal manteve a base da equipe campeã da Copa das Confederações, exceto pela escalação de Willian. O time titular treinou com: Julio Cesar; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho e Willian; Hulk, Fred e Neymar.

Apesar disso, a tendência é de que Oscar seja titular no amistoso contra a Sérvia, no último teste da seleção brasileira antes do início da Copa do Mundo. Liberado pela comissão técnica, o meia vai se apresentar em São Paulo para o confronto desta sexta.

<GALERIA ID=19242/>

Com a ausência de Oscar, o time reserva precisou ser completado por Anselmo Sbraggia, auxiliar de preparação física da Seleção Brasileira. E ele protagonizou um dos lances mais bonitos da atividade ao aplicar uma "caneta" no lateral-esquerdo Marcelo.

No trabalho, ficou clara a preocupação de Felipão para que a equipe realize mais jogadas pelas laterais, o que foi um pedido constante. Além disso, trabalhou diversas vezes as jogadas de bola parada. Neymar fez o único gol da atividade, que terminou com trabalhos de cobrança de falta e de pênaltis pelos jogadores.

Após o treinamento, a Seleção Brasileira viaja nesta tarde para São Paulo, local do amistoso com a Sérvia. A equipe deixa a Granja Comary às 15 horas, com destino ao Rio, de ônibus. Depois, às 16h44, os jogadores viajam para a capital paulista, onde vão enfrentar a Sérvia.

adblock ativo