Sem Messi, Fifa põe Oscar e Thiago Silva na seleção da Copa

Apesar da campanha questionada, o Brasil tem dois jogadores na seleção ideal da Copa do Mundo divulgada pela Fifa nesta segunda-feira, 14. A entidade destacou a atuação do zagueiro Thiago Silva, que interceptou sete jogados de adversários durante o Mundial, e do meia Oscar, que marcou dois gols no Mundial.

A campeã Alemanha tem cinco atletas na lista da Fifa: o goleiro Manuel Neuer, o zagueiro Mats Hummels, o lateral Philipp Lahm (como meio-campista), o atacante Thomas Müller e o volante Toni Kroos.

O curioso da relação da Fifa é que o argentino Lionel Messi, que foi escolhido pela entidade como o melhor jogador da competição, não faz parte da seleção ideal. A vice-campeã Argentina foi representada pelo lateral-esquerdo Marcos Rojo.

A seleção da Holanda, que terminou em terceiro lugar no Mundial e sem nenhuma derrota, "empresta" dois nomes para a equipe montada pela Fifa: o atacante Arjen Robben e o zagueiro Stefan de Vrij.

O colombiano James Rodríguez, que foi eleito artilheiro da Copa, completa a seleção da Fifa.

