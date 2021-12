Sem Hulk, Ramires é titular em treino secreto no Castelão

O meio-campista Ramires participou entre os titulares da maior parte do treinamento tático realizado por Luiz Felipe Scolari nesta segunda-feira, 16, no estádio Castelão, em Fortaleza. Ele é o favorito para substituir Hulk, caso o jogador realmente seja vetado para a partida desta terça, 17, contra o México, na capital cearense - já o havia substituído no treinamento de domingo, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Hulk nem foi ao Castelão e permaneceu no hotel realizando fisioterapia. Ele sente dor na coxa esquerda, mas exame realizado nesta segunda não constatou lesão. Felipão também testou Bernard, uma opção mais ofensiva, na parte final. Em novembro de 2013, contra Honduras, Bernard substituiu Hulk, que naquele jogou começou no banco para Felipão poder observar outros jogadores. O Brasil venceu aquele jogo por 5 a 0, e Bernard fez um dos gols, até hoje seu único gol pela seleção principal.

O técnico só abriu o treinamento para a imprensa nesta segunda nos primeiros 15 minutos, quando os jogadores fizeram um aquecimento. Depois os jornalistas precisaram deixar a tribuna do Castelão e voltar para a sala de imprensa. Mas a reportagem confirmou com pessoa que acompanhou o treinamento que Ramires atuou na maior parte do trabalho tático e depois Bernard foi utilizado.

O time entrou em campo com Júlio César; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho, Ramires e Oscar; Neymar e Fred.

