Sem brilho, Espanha bate Nigéria e encara Itália na semi

Sem o mesmo brilho das últimas partidas, a Espanha fez o que se esperava dela neste domingo, 23. Venceu a Nigéria, por 3 a 0, agradou o bom público presente na Arena Castelão, em Fortaleza, garantiu o primeiro lugar do Grupo B e confirmou o confronto contra a Itália na semifinal da Copa das Confederações.

A primeira colocação da chave coroou a boa campanha dos espanhóis até agora. A seleção europeia segue com aproveitamento de 100%, com três vitórias em três jogos. Tem ainda o melhor ataque (15 gols) e a defesa menos vazada (somente um gol) da competição.

Ao terminar esta fase na liderança do Grupo B, a Espanha dispensa mais uma viagem em seu périplo pelo Brasil. A delegação permanecerá em Fortaleza, onde vai reeditar a final da Eurocopa do ano passado contra a Itália, às 16 horas de quinta-feira - os espanhóis venceram por 4 a 0 aquela decisão. A outra semifinal terá Brasil e Uruguai.

O terceiro triunfo da Espanha nesta Copa das Confederações nem de longe lembrou a goleada de 10 a 0 sobre o frágil Taiti. Os espanhóis tiveram dificuldade no primeiro tempo, sem apresentar a mesma eficiência nos passes e nas finalizações. A Nigéria conseguiu criar espaços para atacar e deu trabalho para o goleiro Valdés.

O goleiro foi justamente a única mudança no time da Espanha. O jogador do Barcelona ganhou sua chance entre os titulares seguindo o revezamento implementado pelo técnico Vicente Del Bosque - Casillas e Reina assumiram o gol nas duas partidas anteriores.

E, com seus principais jogadores em campo, a Espanha voltou a exibir o bom futebol apresentado nas partidas anteriores desta Copa das Confederações. O cronômetro ainda não tinha marcado o primeiro minuto quando Iniesta tabelou com Fàbregas dentro da área, botou entre as pernas de Ambrose e bateu no canto. Enyema caiu para fazer a defesa.

Somente um minuto depois o lateral-esquerdo Alba arrancou pelo meio, driblou três marcadores e finalizou no canto direito do goleiro nigeriano. O gol no início deu maior tranquilidade aos espanhóis. E a boa triangulação entre Fàbregas e Soldado, que quase resultou no segundo gol, aos 8, parecia confirmar o forte domínio dos europeus.

No entanto, os africanos recusaram o papel de coadjuvantes e, com uma postura ousada, partiram para o ataque. Aos 10 minutos, em contra-ataque, trocaram passes rápidos na entrada da área, mas Mikel demorou para finalizar e perdeu a chance. Aos 20, Mba recebeu na entrada da área e bateu com perigo. Valdés fez grande defesa.

A Nigéria equilibrou o jogo e chegou a exibir mais finalizações que o rival, conhecido pelo jogo ofensivo. Aos 32 minutos, as estatísticas marcavam 9 chutes dos africanos, contra 6 dos europeus. Sem o mesmo domínio dos confrontos anteriores, a Espanha tinha "apenas" 56% da posse de bola.

Mas, enquanto se arriscava no ataque, a Nigéria corria riscos na defesa. Em contra-ataques, Pedro e Fàbregas desperdiçaram chances incríveis, aos 8 e aos 11 minutos. Soldado também teve oportunidade de ampliar o placar, aos 26 e aos 31. Em ambas parou na defesa de Enyema. No melhor lance antes do intervalo, Fàbregas lamentou quando completou cruzamento de Soldado na trave e a bola voltou direto nas mãos do goleiro Enyema.

Não eram apenas os espanhóis que sofriam nas finalizações. A Nigéria seguia com dificuldade no ataque no início da segunda etapa. Aos 5 minutos, Musa cruzou da direita e Ideye, com o gol praticamente vazio, não conseguiu converter.

Em busca do segundo gol, para "matar" o jogo, Del Bosque trocou Fàbregas e Soldado por David Silva e Fernando Torres. E teve sucesso aos 16 minutos. Em sua primeira jogada, Torres se antecipou à zaga, acertou a cabeça, após cruzamento de Pedro, e anotou o segundo gol espanhol. Foi o quinto gol do atacante, isolado na artilharia da competição.

A Nigéria chegou a ter oportunidades para responder, ou ao menos reduzir a vantagem espanhola, mas revelava todas suas limitações no ataque. Nem o meia Mikel, principal jogador da equipe, fazia a diferença. A grande chance dos nigerianos aconteceu aos 28 minutos, quando Muhammad recebeu sozinho dentro da área e bateu para fora.

Mais tranquilo, o time espanhol mantinha sua estratégia de trocar passes no meio até surgir o melhor momento para o bote. A oportunidade surgiu aos 42 minutos. Sergio Ramos bateu falta na defesa com rapidez e lançou Alba, que passou pelo marcador, deixou o goleiro para trás e só empurrou para as redes, selando a vitória dos europeus.

