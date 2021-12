Seleções podem ser punidas por comportamento de torcedores

O último jogo da Seleção Brasileira contra o México, além do empate, anda repercutindo de outra forma. A Fifa tem investigado um possível comportamento homofóbico das torcidas.

Segundo o jornal inglês The Telegraph, no momento em que o goleiro Júlio César cobrava os tiros de meta, a torcida mexicana se manifestava com gritos ofensivos. O mesmo acontecia quando Uchoa mostrava seu desempenho como destaque do jogo.

Ainda segundo a reportagem, o Brasil pode receber apenas uma advertência, por ser uma primeira ocorrência. Já o México está numa situação mais complexa, pois já estava na mira da Fifa, que vinha investigando prováveis atos racistas no jogo contra a seleção camaronesa.

Além das duas seleções, os torcedores russos e croatas foram denunciados à Fifa por exibir cartazes com conteúdos racistas e antissemitas, nas primeiras partidas do Mundial.

O comportamento dos torcedores da seleção russa chega a preocupar ainda mais, já que a próxima Copa, em 2018, será disputada na Rússia. No futebol pode ser considerado comum o uso de palavrões, no entanto, trata-se de um torneio mundial, onde a repercussão da mídia tem proporções com alcances muito maiores.

Há uma Força-Tarefa antirracismo da Fifa. Piara Powar, membro da entidade e engajado na causa, declarou que as imagens devem ser apuradas e, se confirmadas as acusações, deve haver punições rígidas.

