Seleção volta a treinar completa em Teresópolis

O terceiro treinamento com bola da Seleção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde a equipe se prepara para a Copa do Mundo, contou com a presença dos 23 jogadores convocados pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Assim, a equipe teve os retornos dos zagueiros David Luiz e Thiago Silva e do lateral-esquerdo Maxwell na manhã desta quinta-feira, 29.

O trio de jogadores do Paris Saint-Germain - David Luiz acaba de ser contratado junto ao Chelsea - foi poupado no treino da tarde de quarta-feira, quando ficou restrito à academia da Granja Comary, onde fizeram exercícios na bicicleta ergométrica, de fortalecimento muscular.

O chefe do departamento médico da Seleção Brasileira, José Luiz Runco, já havia adiantado que alguns jogadores poderiam ser poupados de alguns treinos para a realização de trabalhos específicos, mesmo que ninguém esteja lesionado.

Na manhã desta quinta, porém, todos os 23 jogadores foram ao campo da Granja Comary, incluindo o volante Hernanes, aniversariante do dia. A atividade, com previsão de 1 hora e 30 minutos de duração, começou sob sol, em clima bem diferente do de quarta-feira, com garoa e frio.

A Seleção Brasileira treina em dois períodos nesta quinta, com a segunda atividade prevista para começar às 15h30. A equipe disputa amistoso na próxima terça, em Goiânia, no Serra Dourada, onde vai enfrentar o Panamá.

adblock ativo