Seleção nigeriana desembarca sábado no Brasil

A Fifa divulgou nesta quinta-feira, 13, que a seleção nigeriana resolveu seus problemas internos e desembarcará no Brasil neste sábado, para iniciar sua participação na Copa das Confederações

"Falamos com o técnico [Stephen Keshi] e nos disseram que irão disputar a Copa das Confederações", afirmou o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, em entrevista coletiva concedida no Rio de Janeiro.

Segundo a imprensa nigeriana, os jogadores da Nigéria se negaram a embarcar nesta quinta-feira devido a redução dos prêmios por vitórias e empates em jogos disputados. Nesta quinta, a delegação partiria de Windhoek, capital da Namíbia, para Johanesburgo, na África do Sul, de onde partiriam rumo ao Brasil.

De acordo com Valcke, a própria Fifa participou da busca de um novo voo para os nigerianos, que estrearão na Copa das Confederações na próxima segunda-feira, enfrentando a seleção do Taiti, no Mineirão, pelo grupo B, o mesmo de Espanha e Uruguai.

Greve

Fontes disseram que os jogadores nigerianos estavam irritados por conta do não pagamento de bônus em dinheiro prometidos pela vitória sobre o Quênia nas eliminatórias da Copa do Mundo, na semana passada, e decidiram entrar em greve.

Foi prometido aos jogadores o pagamento após o empate por 1 a 1 com a Namíbia, em Windhoek, que deixou a seleção mais próxima da classificação para a Copa do Mundo de 2014.

A equipe de 23 jogadores da Nigéria deveria voar de Windhoek para Joanesburgo e pegar uma conexão para o Brasil, onde deveria chegar na noite de quinta-feira, confirmou um porta-voz da Fifa, em Zurique.

