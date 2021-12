Seleção italiana é recomendada a não sair em Salvador

O técnico Cesare Prandelli revelou em coletiva nesta sexta-feira, 21, na Arena Fonte Nova, em Salvador, que a delegação italiana não deve sair para conhecer a capital baiana devido às manifestações que vem acontecendo no Brasil.

Mesmo assim, o treinador afirmou que não pensa em deixar a Copa das Confederações, negando os rumores que a Itália teria pedido a FIFA até o cancelamento da competição.

"Voltar para casa? Absolutamente não. Nem estamos considerando isso. No Rio de Janeiro estava bem, conhecemos a cidade, mas aqui, por precaução, nos proibiram de sair. Todas as manifestações, pacíficas, são bem-vindas. Nos preocupa quando vira violência. É tanta gente que fica difícil controlar que não comporta de maneira civil".

Após a coletiva, a assessoria de imprensa da seleção italiana explicou melhor a situação. O que ocorreu é que autoridades locais (sem determinar de onde partiu a decisão) recomendaram que a delegação italiana não deixasse o hotel Matiz, no bairro do Stiep, onde estão hospedados.

O único jogador que quebrou o protocolo foi o atacante Balotelli, que no início da tarde, caminhou até a orla de Salvador escoltado por dois policiais militares. No percurso, o Super Mario tomou uma água de coco e tirou fotos com fãs que o reconheceram nas ruas da capital baiana.

A Itália treina ainda nesta tarde de sexta-feira, 21, visando o jogo do sábado, 22, às 16 horas, na Arena Fonte Nova contra o Brasil, que vale a liderança do grupo A.

adblock ativo