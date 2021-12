Seleção italiana desembarca em Salvador nesta quinta

A seleção italiana desembarcou no Aeroporto Internacional de Salvador, por volta das 12h30 desta quinta-feira, 20. O avião com a delegação pousou na área para desembarque de cargas e os atletas não tiveram nenhum contato com a imprensa. Do aeroporto, a equipe seguiu para o Hotel Matiz, no bairro do Stiep.

Durante o início da tarde os atletas permaneceram no hotel e o único que saiu para atender os fãs foi o meia Andrea Pirlo. Algumas pessoas que aguardavam os jogadores registraram fotos com o maestro italiano.

O grupo irá conceder uma entrevista coletiva às 17h15 e logo depois fará um treino coletivo no Barradão. A Esquadra Azzurra enfrenta o Brasil neste sábado, 22, na Arena Fonte Nova. Aa duas equipes já estão classificadas para a semifinal e a partida irá definir o primeiro colocado da chave.

