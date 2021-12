Seleção inglesa chega ao Brasil para Copa do Mundo

A seleção da Inglaterra desembarcou na Base Aérea do Galeão, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, por volta das 8h30 de domingo, 8, seguindo direto para o Hotel Intercontinental onde ficará hospedada, na zona sul.

Os jogadores, entre eles Rooney, Gerrard e Lampard, seguiram direto de ônibus para o hotel que servirá de concentração, em frente à Praia de São Conrado, na zona sul carioca. Além dos ingleses, holandeses e italianos também escolheram o estado do Rio como base durante o Mundial.

Os ingleses deixaram a Base Aérea do Galeão por uma saída alternativa, portanto não passaram pelo saguão do terminal, seguindo com o apoio de batedores do Batalhão de Choque da Polícia Militar, pela Linha Vermelha, passando pelo Túnel Rebouças - que liga as zonas norte e sul - e pela Lagoa Rodrigues de Freitas.

A seleção inglesa treinará na Escola de Educação Física do Exército, na Urca, também na zona sul. Como o time enfrentou ontem (7) a seleção de Honduras em Miami, Estados Unidos, não está prevista nenhuma atividade física para este domingo.

O jogo contra Honduras terminou em 0 a 0. A Inglaterra está no Grupo D, junto com as seleções da Itália, do Uruguai e da Costa Rica. A estreia do time, no sábado (14), na Arena da Amazônia, será contra a seleção italiana.

