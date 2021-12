Seleção francesa ganha folga após se classificar para final

A França ganhou por 1 a 0 da Bélgica e segue firme para a final da Copa do Mundo. Em recompensa por ser a primeira classificada, a seleção ganhou uma folga nesta quarta-feira, 11, antes de retornar à concentração.

Além do dia ser dedicado para o descanso, a equipe receberá cuidados do departamento médico e dos fisioterapeutas.

Campeã em 1998 e vice em 2006, a seleção francesa agora precisará se preparar para disputar a final do Mundial neste domingo, 15. A disputa será realizada no estádio Luzhniki e o adversário será decidido no jogo desta quarta, entre Croácia x Inglaterra.

