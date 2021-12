A imprensa francesa celebra a vitória da seleção e o título de campeã da Copa do Mundo da Rússia. Os jogadores devem desfilar em um ônibus de dois andares pela Champs-Elisée, em Paris, nesta segunda-feira, 16. A seleção será recebida pelo presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu.

>> Luka Modric é eleito melhor jogador da Copa do Mundo da Rússia-2018

Os jogadores que venceram a Croácia por 4 a 2 seguem a comemoração feita pela seleção francesa, em 1998, quando também foi campeã na Copa do Mundo - cuja sede era a França e o Brasil ficou em segundo lugar.

Na ocasião, cerca de 500 mil pessoas foram às ruas para saudar a seleção francesa. De acordo com o jornal Le Monde, o esquema para a recepção dos jogadores reúne 2 mil pessoas e as ruas por onde passarão vão ficar interditadas.

Jogo

Neste domingo, 15, Macron assistiu a vitória da França em um dos camarotes do Estádio Luzhniki, Para a recepção desta segunda, o presidente convidou as famílias dos jogadores, mil jovens e 300 atletas, integrantes dos clubes formadores dos atletas.

Durante a partida da França com a Croácia, foram colocados nas ruas de Paris 4 mil policiais, principalmente na região do Campo de Marte, onde mais de 90 mil pessoas acompanharam a decisão da Copa do Mundo.

Seleção francesa chega hoje a Paris e será homenageada | Foto: Divulgação/ATarde

