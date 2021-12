Seleção faz treino bem leve na véspera da decisão

No início da noite deste sábado, 29, a seleção brasileira fez sua última atividade antes da decisão da Copa das Confederações, neste domingo, contra a Espanha, no Maracanã.

Foi o tradicional treino de reconhecimento do gramado, que não é exatamente um estranho para a equipe de Luiz Felipe Scolari, pois o Brasil jogou no remodelado estádio carioca há um mês, contra a Inglaterra.

O treinamento foi bastante leve. Os jogadores começaram a atividade com um rápido trabalho técnico e depois fizeram um "rachão". Apenas uma parte do gramado do Maracanã foi utilizada pela equipe, por ordem da Fifa.

Isso incomoda bastante os integrantes da comissão técnica da seleção, que não gostam de treinar nos estádios da Copa das Confederações por causa desse tipo de restrição.

A estratégia da comissão técnica de poupar os jogadores de trabalhos pesados ficou evidente neste último treino antes da final. Felipão e seus companheiros acreditam que, no momento, mais importante do que treinar é descansar.

Um exemplo: em seus quatro primeiros jogos na Copa das Confederações, a seleção fez na véspera um treinamento de jogadas de bolas paradas, como cobranças de faltas, escanteios e pênaltis. Desta vez, nem isso foi feito. A ordem era trabalhar o mínimo possível para que os jogadores cheguem descansados à partida contra a Espanha.

