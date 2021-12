Seleção dribla e frustra torcida histérica em Fortaleza

Enviado especial a Fortaleza - Desde o início da tarde deste domingo, 15, fãs da Seleção, quase todos especialmente de Neymar, começaram a se amontoar em frente ao Hotel Marina Park, na Praia de Iracema, em Fortaleza. O objetivo era ver a chegada da equipe, que joga terça-feira, 17, às 16h, contra o México, na capital cearense. Mesmo com o forte esquema de segurança, todos estavam esperançosos em ter um mínimo de contato com os ídolos.

No entanto, o ônibus da equipe, como estratégia para evitar tumulto, entrou por um acesso alternativo, longe até do alcance visual das centenas de pessoas que, por volta das 19h30, espalhavam-se pelas ruas, morros e copas de árvores.

Duas horas antes de a delegação nacional chegar, a histeria já dava o tom do ambiente. No meio da multidão, formada em sua maioria por crianças e jovens, destacava-se a figura de Gleiciano, 21 anos, uma espécie de sósia de Neymar.

Eufórico, ele gritava, esperneava e até puxava coros em homenagem ao camisa 10 da Seleção. "Neymar é tudo! Tudo! É muito bonito e também o melhor de todos no campo", dizia Gleiciano, que há cinco anos corta o cabelo de acordo com as decisões do jogador do Barcelona. "Se ele raspar, raspo também", garantiu.

Apesar da empolgação, o jovem afirmou que queria do atacante apenas uma foto e um abraço. "Eu sou Neymarzito. Beijo eu deixo para as Neymarzetes".

Por sinal, esta classificação cai tão bem para a pequenina Ayala, 6 anos, que ela mostrava com orgulho a camisa com o seguinte nome: Ayala Neymarzete. "Não gosto de futebol. Só gosto de Neymar", admitiu ela, que chegou ao local às 14h - junto com as primas Liandra, 12, e Gabriela, 14 - e pegou o que poderia ser o melhor lugar, em frente à uma das grades de proteção.

Torcedores fazem festa para a Seleção em frente ao hotel, mas atletas driblam os fãs (Foto: Eduardo Martins l Ag. A TARDE)

Ousadia e alergria

Já as adultas Emiliana e Elika se destacavam pela ousadia. A primeira faltou ao trabalho, de serviços gerais, para levar a filha Emília à porta do hotel. "Ela pediu chorando aos meus pés e eu a trouxe para ver Neymar como presente de 15 anos", explicou. Já Elika, que mostrava uma camisa com a montagem de um abraço entre ela e o ídolo, chorava: "Eu estava dormindo no hospital com minha irmã, que está internada. Mas deixei ela lá por Neymar".

Poucas tinham outros alvos. Era o caso de Bruna e Yasmin, por exemplo, ambas de 13 anos, que só queriam ver Hulk. "Porque ele é o mais bonito da Seleção", justificaram. Por sua vez, Adriane, 18, tinha o desejo de conhecer Ramires, e Caio, 8, David Luiz.

No fim, o drible do ônibus da delegação acabou decepcionando os fãs, que mudaram o animado coro anterior. "Covardia! Covardia!", choramingaram eles.

