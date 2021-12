Seleção da Holanda enfrenta o calor como maior desafio

A seleção da Holanda, que tem a sede do Flamengo, na Gávea, como centro de treinamento, tem o calor como maior desafio. O clima tropical da sede da copa vem revelando o incômodo dos jogadores holandeses, que encontraram como solução, um colete que ameniza os efeitos do calor.

Custando cerca de R$ 450 no exterior, o equipamento mantém o corpo resfriado por até duas horas. No treino do último domingo, 8, vários jogadores apareceram usando o colete.

O patrocinador oficial da seleção, Adidas, lançou o produto para diminuir a fadiga causada pelo calor. O "cooling vest", deve ser usado em temperaturas acima de 24ºC, o que é muito comum no Rio de Janeiro.

