Seleção da Croácia desembarca em Salvador

A seleção da Croácia, primeira adversária do Brasil na Copa do Mundo, já está em Salvador. O avião que trouxe a equipe pousou no Aeroporto Internacional de Salvador, por volta das 16h20h, desta terça-feira, 3. Os jogadores foram direto para um ônibus que os aguardava na pista do aeroporto e decepcionaram familiares e amigos do jogador baiano Sammir, naturalizado croata.

A seleção seguiu para a Praia do Forte, em Mata de São João, na Linha Verde, onde fica o hotel e o centro de treinamento que serão utilizados pela equipe. Já nesta sexta-feira, 6, os croatas enfrentam a Austrália, em jogo amistoso, no Estádio de Pituaçu, às 20h, em Salvador.

No dia 11, eles embarcam para São Paulo, onde enfrentam o Brasil no dia seguinte, na abertura do Mundial, que será realizada no Itaquerão (Arena Corinthians). Na sequência, em jogos também válidos pelo Grupo A, os croatas encaram Camarões no dia 18 de junho, em Manaus, e o México, no dia 23, na Arena Pernambuco.

