Seleção da Bósnia quer homenagear vítimas de inundações

O capitão da Bósnia, o zagueiro Emir Spahic, afirmou, a poucas horas do duelo contra a Argentina, pelo grupo F da Copa do Mundo, que sua seleção tentará encontrar "a força e paciência adicionais" para conseguir um bom resultado em homenagem às vítimas das inundações que seu país sofreu recentemente.

"Não posso lhes prometer com segurança vitórias e a classificação às oitavas de final da competição, mas sim que todos os nossos jogadores farão todo o possível para representar da melhor forma a Bósnia-Herzegovina e mostrar a todo o planeta que os bósnios somos capazes de conseguir os melhores resultados", afirmou Spahic.

Por meio de uma mensagem no Facebook, o jogador declarou aos "torcedores, patriotas e todos os amigos" da seleção bósnia que a equipe está preparada e espera com ansiedade o começo do partida.

O zagueiro do Bayer Leverkusen explicou que a seleção bósnia tem em seus pensamentos especialmente as vítimas das grandes inundações que recentemente devastaram o país.

"Tudo o que vivemos com nosso povo nos motiva a encontrar em nós mesmos força, paciência, conhecimento e concentração adicionais para conseguir no Brasil o melhor resultado possível", disse Spahic.

adblock ativo