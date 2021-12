Seleção croata cancela treino e vai à praia

Primeiro rival do Brasil na Copa do Mundo, a seleção da Croácia que já está na Praia do Forte, em Mata do São João, aproveitou a manhã desta quarta-feira, 4, para passear na praia. Com o descanso, o treino que seria realizado pela manhã foi cancelado.

O motivo para o cancelamento da programação teria sido por conta do calor na região, que marcou 30º graus, mas, em entrevista ao UOL Esporte, a secretária de cultura e turismo do município, Rafaela Pondé, não confirmou o problema e minimizou o incômodo dos croatas com a temperatura.

"Integrantes da comissão técnica já estavam aqui desde sábado monitorando e alguns deles estiveram aqui no começo do ano, no verão, quando o calor é maior. Não me pareceu que a temperatura tenha sido o motivo", disse a secretária.

A seleção da Croácia começará os treinos no local, às 17 horas. Antes da estreia no Mundial, os croatas farão um amistoso contra a seleção da Austrália, dia 6, às 20h, em Pituaçu.

