Seleção costarriquenha discorda de exame antidoping da Fifa

A delegação costarriquenha não gostou nada de saber que sete dos seus jogadores foram submetidos à exames antidoping após a vitória que desclassificou a Itália.Segundo o portal UOL, os jogadores da seleção têm feito vista grossa e passaram a exigir que nas confraternizações as garrafas de água fossem abertas na mesa para que certifiquem-se de que nada é posto na bebida.

A Costa Rica, que estava numa chave com três campeões mundiais, foi uma das grandes revelações do mundial e assumiu o primeiro lugar do grupo, garantindo a vaga nas oitavas de final.

O presidente da comissão de seleções nacionais, Adrián Gutierrez, diz que os jogadores não terão problemas e costumam seguir sempre, pelo menos no ponto de vista médico, o regulamento estabelecido pela Fifa.

O dirigente da seleção costarriquenha considerou a atitude uma "falta de tato" e enviou um documento à federação, onde exige explicações, já que a repercussão após o feito histórico foi considerada negativa. Ele diz ainda que estão abertos a antidopagem da Fifa, mas não está de acordo com a maneira como a suspeita foi levantada.

Após a partida contra a Itália, sete jogadores do clube foram submetidos ao teste quando, normalmente dois ou três são convocados. A situação ficou ainda mais estranha quando apenas um jogador da seleção rival fez o procedimento.

A Fifa se defende e diz que tudo está dentro do regulamento e que a diferença é que algumas equipes realizaram o exame após a partida do Mundial e outras antes. Existe ainda um controle mais avançado, considerado inovador, para identificar se houve alteração no sangue dos atletas. Trata-se de um passaporte biológico que verifica diversas características.

adblock ativo