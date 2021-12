Seleção chega ao Rio sob forte esquema de segurança

Sob forte esquema de segurança, a Seleção Brasileira chegou ao Rio na tarde desta quinta-feira, 27, depois da vitória sobre o Uruguai no dia anterior, em Belo Horizonte, pela semifinal da Copa das Confederações. A delegação desembarcou na cidade por volta das 16 horas e, cerca de 50 minutos depois, entrou no Hotel Sheraton em São Conrado, na zona sul do Rio, onde todos ficarão concentrados até a final de domingo no Maracanã.

Na chegada ao hotel, jogadores e comissão técnica desceram do ônibus em menos de cinco minutos, sem falar com a imprensa. O auxiliar técnico Flávio Murtosa foi o primeiro a descer, seguido pelo coordenador Carlos Alberto Parreira e o treinador Luiz Felipe Scolari. Depois de toda comissão técnica, vieram os jogadores, muitos com fones de ouvido.

O goleiro Jefferson puxou a fila, seguido por Jadson, Fernando e Diego Cavalieri. O lateral-esquerdo Marcelo chamou a atenção com uma espécie de arco contendo a cabeleira. O atacante Neymar foi o primeiro a sorrir e fazer sinal de positivo para fotógrafos e cinegrafistas - além dele, só o goleiro Júlio César, o último a deixar o ônibus.

A Seleção esteve pela última vez no Rio e no mesmo hotel em 3 de junho, um dia depois do empate por 2 a 2 com a Inglaterra, no amistoso que marcou a reinauguração do Maracanã. Da cidade, a delegação do Brasil seguiu para Goiânia e, depois, para Porto Alegre, onde começou a série de cinco vitórias seguidas (antes dos quatro jogos da Copa das Confederações, venceu amistoso com a França).

Pouco antes dos jogadores chegarem, policiais federais com cães farejadores deixaram o hotel. O ônibus chegou escoltado por pelo menos sete motocicletas e duas viaturas, além de carros oficiais da Fifa.

Nesta sexta, 28, Felipão comanda treino no Estádio São Januário, em São Cristóvão, na zona norte do Rio. No sábado, a seleção vai fazer o reconhecimento do gramado do Maracanã, antes da final da Copa das Confederações, que acontecerá no domingo, a partir das 19 horas.

adblock ativo