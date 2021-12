Seleção chega a SP e é recebida com buzinas de motociclistas

A Seleção Brasileira chegou no começo da noite desta quinta-feira, 5, a São Paulo para a partida amistosa contra a Sérvia, na sexta, 6, às 16h, no estádio do Morumbi. Não houve contato direto entre torcedor e jogadores, mas o clima era alegre.

As pessoas acenaram aos atletas quando o ônibus da seleção saiu do aeroporto. Depois, o veículo da delegação foi seguido por vários motociclistas que buzinaram para apoiar a equipe nacional. Os jogadores desembarcaram no aeroporto de Congonhas por volta das 17h50. Da pista, eles entraram direto no ônibus e saíram do aeroporto às 18h20.

A partida contra a Sérvia será o último teste da equipe antes da estreia na Copa do Mundo, na outra quinta, 12, contra a Croácia.

