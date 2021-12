Seleção chega a Brasília para estreia contra Japão

A Seleção Brasileira chegou na tarde desta quarta-feira, 12, a Brasília, onde fará a sua estreia na Copa das Confederações, sábado, contra o Japão. Inicialmente, a delegação faria a viagem de ônibus - seriam quase três horas desde Goiânia -, mas a CBF mudou a programação e optou pelo transporte de avião, que durou menos de uma hora.

Assim, a delegação desembarcou na Base Aérea de Brasília e seguiu direto para o hotel onde ficará hospedada na capital federal. Um pequeno grupo de torcedores estava no local para recepcionar a seleção e praticamente não teve contato com os jogadores. No saguão de entrada, uma banda deu as boas-vindas ao time de Felipão.

No Hotel Brasília Palace, a CBF reservou 100 dos 155 quartos para a delegação - durante os treinos em Goiânia, a Seleção teve um hotel exclusivo para ela. Assim, os jogadores terão que conviver nos próximos dias com os hóspedes normais do local. Mas um dos restaurantes foi fechado para uso somente da delegação do Brasil.

Depois da viagem, a seleção faz seu primeiro treino em Brasília na tarde desta quinta, 13, no Centro de Capacitação Física dos Bombeiros. A delegação fica na capital federal até domingo, quando embarca para Fortaleza, sede do segundo jogo pela Copa das Confederações, marcado para a próxima quarta, contra o México.

adblock ativo