Seleção brasileira treina ainda sem trio do Fluminense

A seleção brasileira fez nesta quinta-feira, 30, mais um treino no Centro de Capacitação Física do Exército, no Rio, visando o amistoso diante da Inglaterra, que acontecerá no domingo, às 16 horas, no Maracanã. O técnico Luiz Felipe Scolari ainda não pôde contar com a presença do trio de jogadores do Fluminense - Diego Cavalieri, Jean e Fred -, que foi poupado.

Os três jogadores ficaram fazendo atividade de relaxamento, já que se apresentaram nesta quinta pela manhã, um dia após atuarem na derrota por 2 a 1 para o Olimpia, na eliminação do Fluminense da Libertadores. Sem eles, Felipão comandou um trabalho de aproximação, com os atletas podendo dar apenas dois toques na bola. Depois, o preparador Paulo Paixão organizou um treino físico.

Por ser feriado (Corpus Christi), cerca de 300 pessoas compareceram à atividade desta quinta-feira. Como o treino não foi aberto ao público, estes torcedores eram funcionários do próprio Centro, ou familiares dos jogadores.

Esta quinta, aliás, marcou o último dia de treinos da seleção brasileira no Centro de Capacitação Física do Exército antes de pegar os ingleses. Por isso, Felipão fará um agradecimento ao exército, que será representado em uma breve cerimônia pelo General Brasil.

