Seleção brasileira tentará 3º título consecutivo na Copa

A seleção brasileira tentará aproveitar sua condição de anfitriã, para conquistar seu quarto título da Copa das Confederações, o terceiro seguido, aumentando ainda mais sua hegemonia na competição que envolve os campeões continentais.

O Brasil reina na liderança de troféus da competição, criada em 1992 - quando chamava Copa Rei Fahd, e não era organizada pela Fifa-, quando a Argentina foi campeã. Os pentacampeões mundiais saíram vencedores em 1997, 2005 e 2009.

Os argentinos conquistaram a primeira edição de 92, com a vitória sobre a Costa do Marfim nas semifinais por 4 a 0 e a Arábia Saudita na final por 3 a 1.

Em 1995, os irmãos Michael e Brian Laudrup lideraram a seleção dinamarquesa até o título, que veio com a vitória sobre a poderosa Argentina na finalissíma por 2 a 0.

Em 1997, o torneio passou a ter seu nome e formato atuais, apesar de os problemas com o calendário afastarem diversas seleções. Na ocasião, o Brasil, dirigido por Zagallo, conquistou seu primeiro título ao humilhar a Austrália, com três gols de Romário e Ronaldo cada.

Em 1999, México foi o anfitrião e venceu a seleção brasileira na final por 4 a 3. Ronaldinho Gaúcho, na época uma revelação ainda, foi eleito melhor jogador do torneio.

A França estendeu seu domínio e a edição de 2001, quando ainda era comandada por Roger Lemerre. Mesmo desfalcada de Zinedine Zidane, então campeão mundial eliminou o Brasil nas semifinais e foi campeã ao vencer o Japão com um gol de Patrick Vieira.

Jacques Santini assumiu os 'Bleus' e deu o bicampeonato aos europeus em 2003, ao vencer Camarões na final por 1 a 0, com gol de Thierry Henry. Esta edição ficará marcada pela morte dentro de campo do camaronês Marc Vivien Foé, durante o jogo contra a Colômbia.

A partir de 2001, na Coreia e no Japão, o torneio passou a ser disputado no local em que ocorrerá a Copa do Mundo no seguinte, o que faz com que o país sede possa se preparar com uma competição de grande nível. Além disso, se tornou quadrienal.

O Brasil aproveitou foi campeão seguidamente na Alemanha, na edição de 2005 e na África do Sul, em 2009.

Na Europa, a equipe dirigida por Carlos Alberto Parreira goleou na decisão a Argentina por 4 a 1, com dois gols de Adriano, eleito o melhor da competição, um de Kaká e outro de Ronaldinho Gaúcho.

Já em 2009, na África do Sul, Dunga dirigiu a seleção brasileira, que eliminou a Espanha nas semifinais e conseguiu uma virada heróica na decisão contra os Estados Unidos, graças aos gols de Luís Fabiano e Lúcio, vencendo por 3 a 2.

Em 2013, o Brasil tentará fazer valer sua condição de anfitrião, e terá a concorrência da Espanha, grande favorita para a conquista, além de Itália, Uruguai, México, Japão, Taiti e Nigéria.

