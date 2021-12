Seleção brasileira se reapresenta na Granja Comary

A seleção brasileira se reapresentou na manhã deste domingo, 8, na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, de onde seguiu para a Granja Comary, em Teresópolis. E agora é oficial, a equipe canarinho se prepara para a Copa do Mundo. Não tem mais amistosos, o próximo jogo será a estreia no Mundial, dia 12, contra a Croácia.

Como agora foi "dado o pontapé inicial" para a competição, a seleção seguiu para a concentração no ônibus oficial da Copa do Mundo, que conta com a inscrição "Preparem-se! O hexa está chegando!". A frase foi escolhida em votação pela internet.

A delegação saiu atrasada cerca de 20 minutos, porque o técnico Luiz Felipe Scolari chegou depois do horário. O grupo foi recepcionado por torcedores que se aglomeraram na frente da Granja Comary.



Felipão e sua equipe vão treinar às 15h30. Na segunda e terça, 9 e 10, os jogadores terão atividades nos dois turnos. Na terça, a seleção viaja para São Paulo de noite, onde vai jogar com a Croácia, na Arena Corinthians.

Na quarta, 11, os atletas fazem o reconhecimento do gramado.

