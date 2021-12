Seleção Brasileira já está a caminho de Fortaleza

A Seleção Brasileira já está no ônibus a caminho do aeroporto, onde pegará um voo até Fortaleza, no Ceará, para a partida da segunda rodada da Copa do Mundo contra o México, na terça-feira, 17.

Após o último treino na Granja Comary na manhã deste domingo, 15, o capitão do Brasil, Thiago Silva, postou em seu Instagram uma foto ao lado de Paulinho, Maicon, Henrique e Jô.

"Simbora galera, Fortaleza estamos indo heim", postou.

Treino da Seleção é marcado por lesão de Hulk e novo visual de Neymar

<GALERIA ID=19288/>

adblock ativo