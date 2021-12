Seleção australiana já está em solo soteropolitano

A seleção da Austrália desembarcou nesta quinta-feira, 5, em Salvador. Após a chegada, a delegação seguiu para um ônibus e deixou o aeroporto sem falar com a imprensa. A equipe vai disputar um amistoso às 20 horas na próxima sexta-feira, 6, contra a Croácia, no estádio de Pituaçu. Ainda nesta quinta, o grupo deve treinar às 19 horas no estádio. A Polícia Militar (PM) vai escoltar os trajetos percorridos pela seleção.

