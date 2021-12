Após garantir a classificação para as quartas de final, vencendo a Suíça, a Seleção Argentina entoava no vestiário um novo hino. Desta vez não era para exaltar a honra ao país, mas uma provocação direta à Seleção Brasileira.

A Argentina segue invicta e com quatro vitórias no Mundial. Caminhando para o título, os hermanos foram registrados festejando a classificação e cantando para o Brasil a canção "Brasil decime que se siente", que chega a comparar Pelé com Maradona.

A publicação foi destaque no site argentino Olé, referência na categoria de jornalismo esportivo no país.

Da Redação Seleção argentina cria música para provocar o Brasil

Confira a letra da música

Brasil, decime que se siente (Brasil, me diz o que se sente)

Tener en casa a tu papá (Em ter em casa o seu papai)

Te juro que aunque pasen los años (Te juro que mesmo que passem os anos)

Nunca nos vamos a olvidar (Nunca vamos nos esquecer)

Que Diego los gambeteó (Que Diego os driblou)

Que Cani los vacunó (Que Caniggia os ferrou)

Están llorando desde Itália hasta hoy (E estão chorando desde a Itália até hoje)

A Messi lo vas a ver (O Messi vocês vão ver)

La Copa nos va a traer (A Copa nos vai trazer)

Maradona es más grande que Pelé. (Maradona é maior do que Pelé).

