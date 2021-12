Seleção alemã joga futevôlei durante treinamento na Bahia

A três dias da decisão da Copa do Mundo diante da Argentina, que será disputada neste domingo, 13, às 16h, no Maracanã, a Alemanha realizou um treinamento na tarde desta quinta-feira, 10, no Campo Bahia, na vila de Santo André (BA).

Os jogadores não treinaram como parar Messi ou passar por Mascherano. A atividade foi uma espécie de futevôlei. Uma mini quadra foi montada no campo. Eram dois times com quatro jogadores cada e a bola podia quicar uma vez ao chão e depois passar para o lado adversário. O clima foi de muita brincadeira e descontração.

Alguns metros mais longe, o zagueiro Mats Hummels fez bicicleta na academia ao lado do goleiro Neuer e do atacante Miroslav Klose. Hummels sofreu uma tendinite no joelho direito na goleada por 7 a 1 sobre o Brasil, na semifinal, e teve de ser substituído no intervalo.

Após 15 minutos, a imprensa teve de deixar o local. Na manhã desta sexta, 11, o treinamento será fechado para os jornalistas. À noite, a delegação germânica viaja para o Rio de Janeiro.

