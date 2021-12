Seleção alemã já está em Santa Cruz Cabrália

A seleção alemã, que desembarcou na madrugada deste domingo, 8, no Aeroporto Internacional de Salvador, já está em Santa Cruz Cabrália, onde ficará concentrada para o início da Copa do Mundo no Brasil.

Ao chegar na cidade, os jogadores saíram rapidamente para visitar algumas localidades. Os atletas foram vistos fotografando algumas passagens.

A equipe chegou a capital baiana por volta das 3h30 deste domingo. Em seguida, a equipe seguiu para Porto Seguro e depois para Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia.

O estado também é base para as seleções da Suíça, que está em Porto Seguro, e Croácia, que está na Praia do Forte. As duas já chegaram em terras baianas.

A Alemanha, considerada uma das favoritas ao título, faz parte do Grupo G, ao lado de Portugal, Gana e Estados Unidos.

A equipe estreia no Mundial, no dia 16, contra Portugal. O jogo será realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador.

