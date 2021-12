Seleção admite que jogo contra Uruguai será o mais difícil

O Uruguai, adversário do Brasil na semifinal da Copa das Confederações, é tratado pela seleção de Luiz Felipe Scolari como o adversário mais difícil da competição até o momento. Pela tradição, rivalidade e característica da partida desta quarta-feira, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, o jogo decisivo ganha em emoção e expectativa.

Se houver empate, Brasil e Uruguai disputarão prorrogação de 30 minutos. Se a igualdade permanecer, o vencedor do confronto será conhecido em cobranças de pênaltis. "Têm a base do time da Copa de 2010, com a força do ataque formado por Forlán, Cavani e Luís Suarez; o Lugano na zaga, o goleiro Muslera, o Arévalo no meio. Vai ser um jogo complicadíssimo", disse o coordenador técnico Carlos Alberto Parreira.

Naquele Mundial, o Uruguai foi o país sul-americano mais bem classificado. Chegou à semifinal, em um jogo em que perdeu para a Holanda por 3 a 2. Parreira minimizou o que se convencionou chamar Maracanazzo - a derrota histórica do Brasil para a seleção celeste na final da Copa do Mundo de 1950, no Rio de Janeiro. "Entre os nossos jogadores, ninguém fala sobre isso. Até porque nas últimas décadas tivemos vitórias expressivas sobre o Uruguai", declarou, referindo-se em especial à das Eliminatórias para o Mundial de 1994, em que o Brasil, sob seu comando, venceu o rival por 2 a 0, também no Maracanã, com um show de Romário, e garantiu a classificação.

Para o atacante Fred, o clássico é imprevisível. "Nós vamos ter uma pedreira pela frente e temos que continuar trabalhando com a mesma seriedade", declarou. Ele desencantou na Copa das Confederações, no último sábado, contra a Itália, ao marcar duas vezes na vitória do Brasil por 4 a 2. "O Uruguai usa a camisa, a tradição, em jogos com a nossa seleção. Isso também serve como motivação para nós", continuou Fred.

O zagueiro Thiago Silva, um dos destaques da seleção brasileira, já sabe que seu papel nesta quarta pode ser fundamental para a equipe avançar à final. "Falar do Uruguai é fácil. Todos conhecem. É uma equipe muito forte. Tem compactação legal entre meio e Defesa e um jogador acima da média, o Forlán", comentou. "Como neutralizá-lo? A gente ainda conversar bastante com a comissão técnica até a hora do jogo. Mas nosso cuidado não deve ser só com o Forlán, é com todo o time uruguaio". Segundo o volante Paulinho, que volta ao time após torção de tornozelo, o jogo no Mineirão tem de ser de "paciência". "É tentar dar o bote na hora certa e errar o menos possível".

Dia de folga

Os jogadores se reapresentaram ao meio dia deste domingo. A maioria tirou o dia de folga após a vitória sobre a Itália para ficar com seus familiares. O hotel onde a delegação se hospedou em Salvador teve uma manhã agitada com a presença dos atletas, que normalmente ficam enfurnados em seu quartos ou em áreas restritas e reservadas.

O clima era de muita festa e tranquilidade. Um grupo de torcedores também se posicionou do lado de fora do hotel, que dá para a praia. Um tapume amarelo foi colocado para dar mais privacidade ao elenco. Fred era o mais requisitado. O atacante mudou o astral depois do dois gols feitos contra os italianos. Atendeu a todos com muita simpatia. Praticamente ele colocou o Brasil no jogo de Belo Horizonte, sua cidade.

Fred disse que não vê a hora de reencontrar sua filha, de quem está longe há 25 dias. Enquanto o centroavante dava autógrafos para os hospedes, Lucas e Marcelo brincavam com o jogador já em seus quartos. De modo geral, os companheiros reconheceram a importância do jogador do Fluminense para a seleção e o carisma que ele já tem no grupo. Fred estava meio chateado porque não marcou gols contra Japão e México. Sua intenção era fazer um gol por partida. Na somatória, ainda está devendo um. Mas os gols contra Buffon fizeram com que o atacante voltasse a sorrir.

