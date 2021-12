Seis titulares da seleção da França não participam de treinamento

Seis dos 11 titulares habituais da França na Copa do Mundo ficaram de fora do treinamento coletivo realizado nesta quinta-feira, 12, à tarde, a três dias da grande final contra a Croácia em Moscou.

O goleiro Hugo Lloris, o lateral direito Benjamin Pavard, os zagueiros Raphaël Varane e Samuel Umtiti, e os atacantes Kylian Mbappé e Olivier Giroud foram os jogadores que não participaram da preparação.

Pavard e Mbappé foram ao Estádio de Glebovets junto com os outros companheiros, mas não pisaram na grama e ficaram na parte de dentro para receber uma massagem.

Os outros cinco titulares da partida contra a Bélgica na terça-feira (Lucas Hernandez, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Paul Pogba e Antoine Griezmann) treinaram com menos intensidade do que os reservas, junto com o preparador físico Grégory Dupont.

Após a vitória por 1-0 em cima da Bélgica nas semifinais, o técnico Didier Deschamps avisou que daria um "descanso por 48 horas" aos seus jogadores.

